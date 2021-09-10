Facebook представила «розумні» окуляри, які можуть записувати відео і приймати телефонні дзвінки

Заснована Марком Цукерберггом компанія Facebook представила свої «розумні» окуляри під назвою Ray-Ban Stories, створені в рамках партнерства з франко-італійської Essilor Luxottic, яка володіє преміальним брендом оптики Ray-Ban. Про це пише Telegram-канал «Раніше всіх».

«Сьогодні ми заради уявити Ray-Ban Stories-» розумні «окуляри, які дають вам нові можливості фото і відео зйомки, а також способи ділитися своїми пригодами, слухати музику або приймати телефонні дзвінки …», — цитує видання повідомлення Facebook.

Відзначається, що в окуляри вбудовані камери роздільною здатністю 5 мегапікселів, які управляються кнопкою зйомки або за допомогою голосових команд через Facebook Assistant.

Також пристрій має open-ear навушники і три мікрофони. Відзначається, що Ray-Ban Stories будуть підключені до нового додатку Facebook View, яке дозволить власникам окулярів ділитися фото і відео в таких соціальних мережах як Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Також є можливість збереження створеного контенту на телефон.

Початкова вартість «розумних» очок складе 299 доларів.

Нагадаємо, днями навколо Facebook розгорівся скандал через те, хто повинен відповідати за зміст коментарів до постів.

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