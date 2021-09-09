Афганістаном не обмежаться: астролог розповів, які країни захопить Талібан і як «допоможе» розпастися Росії

Таліби, які прийшли до влади в Афганістані, після зачистки у своїй країні, підуть далі на північ. Про це заявив астролог Влад Росс, передає «Главред».

Астролог вважає, вже з 2022 року, почнеться експансія талібів на північ.

Найбільша небезпека зараз для Середньої Азії. З настанням тепла таліби можуть напасти у першу чергу на Ташкент, а потім на Душанбе та Ашгабад.

Під їхнім прицілом також Татарстан та Башкирія, які вони вважають своїми землями, тому що там в основному живуть мусульмани.

На думку Росса, Росія талібам у цьому не зможе перешкодити.

Астролог вважає, що Казахстан може опинитися розділеним на південь й північ. Північ захопить Росія, а південь — Талібан.

Росс не виключає, що США знову поверне свої війська в Афганістан, а Туреччина втрутиться в процеси на боці Туркменістану. Все це призведе до великої війни — як свого часу проти ІГІЛ.

«Весь світ втягнеться у війну проти талібів, і, в кінцевому підсумку, Талібан паде», — підкреслив астролог.

За словами Влада Росса, найнебезпечніше, якщо у талібів виявиться ядерна зброя Пакистану.

Для України таліби загрози не становлять, вважає Росс.

Росію захопити їм теж буде нереально. Він вважає, що можливість розвалу Росії з'явиться у 2024−2025 роках.

Астролог передбачає, що світова спільнота не дозволить талібам так далеко зайти, але південь Середньої Азії вони цілком можуть захопити.

Нагадаємо, Україна евакуювала з Афганістану всіх своїх громадян, які виявили бажання залишити країну.

Крім того, українські військові в Афганістані провели унікальну операцію з евакуації групи перекладачів, представників ЗМІ та правозахисників.

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