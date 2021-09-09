Пандемія коронавірусу: вчені назвали чотири можливі сценарії

Почалася осінь, поновлюються заняття в школах і вишах, завершився сезон літніх відпусток. І знову на перший план виходить проблема організації навчального та робочого процесу в період пандемії коронавірусу. Ковід нікуди не зник, він, як і раніше, небезпечний. Все говорить про те, що у світі починається третя хвиля — щоденне число нових випадків зараження у світі підскочило удвічі в порівнянні з літніми місяцями й досягає зараз приблизно 600 тисяч.

«Пандемія закінчиться швидше, якщо кожен з нас буде щось для цього робити»

І ніхто не може дати зрозумілу відповідь, коли все це закінчиться. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розводить руками.

Виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Раян говорить, що і сам хотів би знати відповідь на це запитання. «Але лікар завжди повинен говорити пацієнтам правду, а правда полягає в тому, що поки не знає ніхто, коли завершиться ця пандемія. Що я знаю точно, так це те, що вона закінчиться швидше, якщо кожен з нас буде щось для цього робити. Якщо ми дамо вакцинам більше шансів для застосування в усьому світі. Якщо ми будемо думати про те, як захиститися самим і захистити тих, хто нас оточує. Якщо наші лікарні зможуть краще допомагати хворим. Думаю, якщо виконати всі ці умови, то ми зможемо покласти край пандемії набагато раніше. Мені б дуже хотілося сказати, що до кінця цього року, але на це я навіть не розраховую. Є шанс, що ми зможемо взяти хворобу під контроль наступного року. Якщо нам дуже пощастить», — заявив Раян.

Сподіватися тільки на везіння в такому серйозному питанні навряд чи правильно. Тому вчені в усьому світі шукають способи, які допоможуть всім нам повернутися до нормального життя. За останній місяць-півтора вийшло кілька статей, в яких експерти з різних країн дають свої прогнози щодо термінів завершення пандемії й подальшої боротьби з поширенням коронавірусу.

Одна з цих статей була опублікована в журналі Американської медичної спільноти JAMA. Її автори описують чотири можливі сценарії подальшого розвитку пандемії коронавірусу.

Повне викорінення

Перший сценарій отримав назву Eradication — повне викорінення. Він має на увазі абсолютну перемогу над коронавірусом, як це, наприклад, майже 50 років тому вдалося зробити з вірусом натуральної віспи. Але досягти цього можна лише за однієї умови. Імунітет (як після щеплення, так і після перенесеної хвороби) повинен бути надійним і тривалим. Він повинен захищати від повторного зараження й одночасно запобігати подальшому передаванню інфекції.

У випадку з ковідом, вважають автори статті, це малоймовірно. «Повне викорінення коронавірусу може виявитися занадто амбітним навіть як уявний експеримент, не кажучи вже про те, щоб покласти його в основу стратегії охорони здоров'я», — підкреслюється в статті. Тому даний сценарій видається найменш реалістичним.

Вигнання вірусу

Другий сценарій американські експерти назвали Elimination — вигнання вірусу. «У короткостроковій перспективі розв'язання цього завдання виглядає більш реалістичним», — підкреслюють вони. Під вигнанням інфекції розуміється тимчасове зниження числа заражень у конкретній країні до нуля. Домогтися цього можна, застосовуючи масову вакцинацію у поєднанні з суворою системою обмежувальних заходів, аж до повного закриття кордонів та ізоляції від зовнішнього світу.

Так вдалося перемогти вірус кору. Завдяки масовій вакцинації в дитячому віці у сучасному світі спалахи цієї хвороби трапляються рідко, та їх вдається відносно швидко взяти під контроль.

Відносно успішно даний сценарій, кажучи про коронавірус, був реалізований на якийсь час вже в декількох країнах світу — Австралії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Китаї, В'єтнамі. Але в цьому випадку доведеться періодично робити, як зараз кажуть, бустерне щеплення. Тоді поширення коронавірусу можна буде контролювати.

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Співіснування з вірусом

Два названих сценарії є оптимістичними. Третій сценарій виглядає не настільки обнадійливо, але його вважають найбільш реалістичним. Він називається Cohabitation — життя з вірусом, або співіснування. Автори статті вважають, що вакцини, які застосовуються зараз, та їхні майбутні модифікації будуть і надалі гарантовано захищати лише від тяжкого перебігу ковіду та летального результату. Людей будуть вакцинувати регулярно, коронавірус перестане становити смертельну небезпеку, в результаті ковід перетвориться згодом на сезонний грип чи ГРВІ.

Заражатися іноді будуть і щеплені люди. Це нормально. Відбувається це через зниження загального імунітету, природне падіння з часом рівня антитіл або появу нових мутацій вірусу. Але при цьому велика частина населення завжди буде достатньо захищена, щоб уникнути масштабних спалахів, тобто епідемій, і попередити важку форму ковіду у тих, що заразилися.

Третій сценарій експерти вважають найбільш вірогідним в довгостроковій перспективі.

Масштабне розгоряння

У короткостроковій перспективі, вочевидь, нам доведеться мати справу з четвертим сценарієм — Conflagration або масштабним розгорянням. Це станеться в тому випадку, якщо значна частина населення планети залишиться нещепленою. Є всі підстави побоюватися цього — у багатьох країнах вакцини, як і раніше, недоступні, а там, де вони є в достатній кількості, вирішальним фактором стає особисте небажання робити цю процедуру. Ось коронавірус і продовжує стрімко поширюватися й, отже, мутувати.

З американськими експертами згодні їхні європейські колеги, які написали статтю для медичного журналу Lancet. Йдеться про 30 провідних європейських вчених-медиків. Як буде розвиватися пандемія коронавірусу у найближчі три-п'ять років, залежить від трьох основних чинників: наскільки швидко вдасться провести вакцинацію не тільки у розвинених країнах, але й в масштабах всієї планети; як саме вірус буде мутувати й наскільки небезпечними виявляться нові штами; наскільки суворо всі ми — як щеплені, так і нещеплені — будемо виконувати рекомендації влади й дотримуватися необхідних обмежувальних заходів.

Зараз, підкреслюється в статті, стан справ по кожному з трьох чинників виглядає не надто оптимістично. Обидві дози вакцини отримав лише кожен четвертий дорослий житель планети. І справа не тільки в недоступності вакцин, а й в недовірі до них.

Обмежувальних заходів у більшості країн світу дотримуються все гірше. Люди втомилися, не вірять в їхню ефективність. Це одна з причин, чому штам «Дельта» поширився так швидко. Він виявлений вже у всіх країнах, а в багатьох з них домінує.

Автори статті вважають, що повністю позбутися вірусу не вдасться. Навіть якщо всі до єдиного хворі ковідом одужають, вірус продовжить «гуляти» серед тварин. І його нові мутації здатні проявити себе найнепередбачуванішим чином.

Тому багато чого залежить від того, як швидко буде знайдено ефективні ліки, зокрема від затяжної форми хвороби, яку називають «довгим ковідом».

фото https://ua.depositphotos.com/

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