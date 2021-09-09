Цифрову копію «Мадонни» Леонардо да Вінчі продали за 150 тисяч доларів

Знаменитий музей Ермітаж у російському Санкт-Петербурзі продав на аукціоні NFT-творів на майданчику Binance цифрову копію знаменитої картини Леонардо да Вінчі «Мадонна Літта». За право нею володіти хтось заплатив 150 тисяч доларів.

Це був перший досвід Ермітажу з торгівлі NFT (невзаємозамінними токенами). «Мадонна Літта» стала найдорожчою з проданих копій.

«Композиція VI» Василя Кандинського була продана за 80 тисяч доларів. Як повідомляє «Петербурзький щоденник», серед інших лотів були «Юдіф» Джорджоне, «Кущ бузку» Вінсента Ван Гога, «Куточок саду в Монжероні» Клода Моне. Стартова ціна кожного токена становила 10 тисяч доларів.

Уточнювалося, що власник зможе показувати NFT у цифровому вигляді для будь-яких цілей, в тому числі комерційних. Реальні картини залишаться в музеї.

Раніше «ФАКТИ» писали — Блогерша продала своє «віртуальне кохання» за 250 тисяч доларів.

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