У російському модулі Міжнародної космічної станції сталася пожежа

У російському модулі «Зірка» Міжнародної космічної станції (МКС) сталася невелика пожежа. Вночі на станції спрацювала сигналізація. З'явилися дим і запах гару. Прилади показали наявність шкідливих продуктів горіння. Була включена система очищення повітря. Займання сталося в районі медичної шафи. Як повідомляє РІА Новини, за попередніми даними, датчик задимлення спрацював на МКС під час підзарядки акумуляторів

Запах згорілого пластику або електроніки через відчувався також в американському сегменті МКС.

Зараз всі системи працюють штатно, повітря очистилося.

30 серпня стало відомо, що космонавти знайшли нові тріщини в російському сегменті МКС. Вони були виявлені на найстарішому, першому з введених в експлуатацію модулі «Зоря».

На МКС зараз знаходяться російські космонавти Олег Новицький та Петро Дубров, а також їх американські колеги, японець і француз.

Раніше «ФАКТИ» писали — SpaceX Ілона Маска здійснила першу з 1968 року нічну посадку космічного корабля.

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