На конкурсі «Міс Ірландія» вперше в історії перемогла темношкіра жінка

На конкурсі краси «Міс Ірландія» за всю його 74-річну історію вперше перемогла темношкіра жінка. Як повідомляє видання Page Six, 26-річна Памела Уба переїхала до Ірландії з ПАР разом зі своїми батьками-біженцями у віці семи років. У неї є ще шестеро молодших братів і сестер.

Памела працює в області медичних досліджень, а також підробляє моделлю.

Тепер переможниця конкурсу «Міс Ірландія 2021» готується до міжнародного конкурсу «Міс світу», який відбудеться в Пуерто-Рико у грудні цього року.

«Це так багато значить для мене», - сказала про свою перемогу Уба. Вона додала, що хотіла показати дівчатам, що колір шкіри й то, звідки ви родом, не має значення.

Памела збирається скористатися своїм новим титулом, щоб представити світові більш різноманітну картину Ірландії. «Я відчула на собі расизм. Жахливо чути, як люди кажуть мені повернутися до моєї країни, коли я так багато працювала над тим, щоб зробити Ірландію своїм домом», - сказала вона.

Вона пам'ятає, як відправляла листи політикам, коли її родина просила притулку. «Ми всі люди, і всі ми заслуговуємо однакової любові та поваги», - додала вона. І розповіла, що плакала, коли отримала ірландський паспорт.

У травні, як писали «ФАКТИ», було названо переможницю конкурсу «Міс Всесвіт 2020» — представницю Мексики.

фото Instagram

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