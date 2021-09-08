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Світ

В районі мексиканського курорту Акапулько стався потужний землетрус

9:42 8 вересня 2021
Руйнування після землетрусу

Потужний землетрус магнітудою 7,1 бала стався в районі мексиканського курорту Акапулько. Підземний поштовх відчували також у столиці країни Мехіко.

Понад 1,6 мільйона людей залишилися без електрики. У нічному небі над столицею було видно спалахи світла, коли землетрус пошкодив електромережу.

Як повідомляє France24, за попередніми даними, загинула щонайменше одна людина - його придавила опора лінії електропередач, яка впала. Значних руйнувань немає.

Землетрус викликав паніку серед населення. Люди виходили на вулиці з житлових будинків і готелів, побоюючись повторних поштовхів.

У вересні 1985 року в результаті землетрусу силою 8,1 бала в Мексиці загинули понад 10 тисяч людей. У 2017 році землетрус силою 7,1 бала забрав життя 370 осіб.

У серпні, як писали «ФАКТИ», страшний землетрус стався на Гаїті.

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