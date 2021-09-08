В Росії вибухнув газ у житловому будинку: перші подробиці

В Росії, у Ногінську, що під Москвою, у житловому будинку пролунав вибух — за попередніми даними, обвалилися конструкції кількох поверхів.

Як повідомляє ресурс «Раньше всех. Ну почти», екстрені служби розбирають завали та шукають постраждалих. Причиною вибуху називають витік газу.

Одні джерела повідомляють про п'ятьох постраждалих, інші — про трьох госпіталізованих (у тому числі й дітей), а також людей, які все ще залишаються під завалом. Точна кількість невідома — спочатку стверджувалося, що під завалами знаходяться двоє, але не виключалося, що може бути й більше.

Відомо, що після вибуху сталося обвалення квартир з першого по четвертий поверх, пошкоджені мінімум шість квартир.

Раніше у мережу викладали відео з місця вибуху на російському магістральному газопроводі «Уренгой — Центр-2». Полум'я було видно з відстані у кілька кілометрів, а висота диму досягала 40 метрів.

Нагадаємо, що цього літа у російському Воронежі під час посадки пасажирів на зупинці громадського транспорту вибухнув автобус — без жертв не обійшлося.

Фото зі сторінки «Раньше всех. Ну почти» у Телеграм.

358

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter