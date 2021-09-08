Шукач скарбів з першого разу знайшов золоті прикраси, що пролежали в землі 1500 років

Данець Оле Гіннеруп Шитц вирішив зайнятися пошуком скарбів і купив металошукач. З ним він відправився в поле, що належить його приятелю-однокласнику. Через кілька годин металодетектор подав сигнал.

Як повідомляє TV2, з першого ж разу новачку пощастило. Він виявив золоті прикраси, які пролежали в землі близько 1500 років. Вони були виготовлені ще до епохи вікінгів. Серед знайденого були золоті медальйони, деякі з яких — розміром з блюдце. Як кажуть професійні археологи, це один з найбільших подібних скарбів, коли-небудь знайдених в Данії. Він був переданий до музею.

Сам новоявлений мисливець за скарбами каже, що йому просто пощастило. Спочатку він побачив покритий брудом шматок погнутого металу, який прийняв за кришку від консервної банки з оселедцем. Але продовжував копати та витягнув 22 золотих предмети загальною вагою майже кілограм.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Швеції випадково знайшли унікальний скарб бронзового століття.

Фото Vejlemuseerne / tvsyd. dk

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