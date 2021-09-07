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Горщик, який виявився старовинним китайським раритетом, продано за 530 тисяч доларів

17:00 7 вересня 2021
горщик

На британському аукціоні Stamford Auction Rooms за 385 тисяч фунтів стерлінгів (понад 530 тисяч доларів) продано тріснутий фарфоровий горщик, який виявився старовинним китайським раритетом — курильницею, виготовленою для імператорського двору епохи династії Сун. Вік лота — близько 900 років.

Як повідомляє видання Daily Mail, предмет висотою близько 13 сантиметрів разом з іншими дрібничками довгі роки стояв на буфеті в їдальні будинку подружньої пари. Британці, які проживали в одному з сіл графства Лінкольншир, захоплювалися колекціонуванням — в тому числі речей зі срібла, порцеляни й антикварних меблів.

Після смерті подружжя їхні родичі запросили до будинку оцінювачів, які виявили цей скарб. Колишні господарі не здогадувалися про цінність свого майна. Нинішні власники-спадкоємці дуже задоволені результатом торгів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ваза, яка припадала пилом у будинку 40 років, продана на аукціоні майже за 800 тисяч доларів.

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