Горщик, який виявився старовинним китайським раритетом, продано за 530 тисяч доларів

На британському аукціоні Stamford Auction Rooms за 385 тисяч фунтів стерлінгів (понад 530 тисяч доларів) продано тріснутий фарфоровий горщик, який виявився старовинним китайським раритетом — курильницею, виготовленою для імператорського двору епохи династії Сун. Вік лота — близько 900 років.

Як повідомляє видання Daily Mail, предмет висотою близько 13 сантиметрів разом з іншими дрібничками довгі роки стояв на буфеті в їдальні будинку подружньої пари. Британці, які проживали в одному з сіл графства Лінкольншир, захоплювалися колекціонуванням — в тому числі речей зі срібла, порцеляни й антикварних меблів.

Після смерті подружжя їхні родичі запросили до будинку оцінювачів, які виявили цей скарб. Колишні господарі не здогадувалися про цінність свого майна. Нинішні власники-спадкоємці дуже задоволені результатом торгів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ваза, яка припадала пилом у будинку 40 років, продана на аукціоні майже за 800 тисяч доларів.

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