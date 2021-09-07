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Італійка виграла в лотерею 500 тисяч євро — але щасливий білет вкрав власник магазину

15:03 7 вересня 2021
Лотерейний квиток

Пенсіонерка з італійського міста Неаполь купила два білети миттєвої лотереї у тютюновому магазині. Як повідомляє видання The Mirror, вона відразу вирішила перевірити номери, і виявилося, що один з білетів приніс їй головний виграш — 500 тисяч євро. Жінка, не вірячи своєму щастю, попросила продавця перевірити квиток. Той, щоб переконатися остаточно, передав його чоловікові господині магазина Гаетано Скутелларо.

57-річний Гаетано взяв квиток, раптово вибіг геть і поїхав на мопеді.

Шокована італійка негайно поскаржилася до поліції. Карабінери затримали чоловіка через два дні в аеропорту Риму. Він збирався вилетіти на Канарські острови, а крадений білет помістив у банківський сейф.

Скутелларо намагається довести, що це його виграш, і звинувачує пенсіонерку у наклепі. Ведеться слідство. Грошовий приз поки що заморожено — ніхто не може його отримати до з'ясування всіх обставин.

Раніше «ФАКТИ», що американка «помилилася лотереєю» при купівлі квитка та виграла два мільйони доларів.

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