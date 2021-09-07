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Світ

Живого птаха продали на аукціоні майже за півмільйона доларів

13:30 7 вересня 2021
Сокіл-рекордсмен

На аукціоні International Falcon Breeders Auction в Саудівській Аравії, який транслювався по місцевому телебаченню та у соцмережах, за рекордну ціну продали живого кречета (найбільший вид соколів). Якийсь прихильник соколиного полювання заплатив за нього 1,75 мільйона ріялів (близько 470 тисяч доларів).

Як повідомляє видання Daily Mail, цьому білому птаху ще не виповнилося року. Її виростили в одному з найкращих розплідників світу — на американській фермі Pacific Northwest Falcons.

Соколине полювання досі популярне на Близькому Сході. Ці птахи вважаються тут ознакою високого статусу їхнього власника.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найдорожчий собака в Австралії: фермер продав свого пса за 35 тисяч доларів.

Фото Twitter

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