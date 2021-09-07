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Меган Маркл приревнувала принца Гаррі до спортсменки

12:00 7 вересня 2021
Меган Маркл і принц Гаррі

У серпні британський принц Гаррі, який днями презентував одну з нагород на церемонії вручень премій GQ, взяв участь у благодійному матчі з поло в складі команди Aspen Polo Club. Його дружина Меган, як пише видання New Idea, залишалася вдома у Каліфорнії з двома їхніми дітьми — дворічним Арчі та Лілібет, яка народилася 4 червня цього року. Однак після того, як спортивний клуб опублікував в Instagram фото 36-річного Гаррі з членами його команди, яка здобула перемогу (два голи з трьох забив принц при рахунку 3: 0), у його 40-річної дружини з'явилися запитання і вона пошкодувала, що не поїхала з чоловіком.

Колишню актрису розлютило те, що Гаррі фліртував з привабливою 24-річною спортсменкою Райлі Ганзі. На фото дівчина невимушено обіймає принца.

«Меган захвилювалася, помітивши Райлі - талановиту, гарну та веселу. А потім дізналася, що батьки Райлі - не останні люди у світі поло. І що вони особисто знайомі з батьком Гаррі принцом Чарльзом», - розповіло джерело.

До того ж, як додав інсайдер, Райлі - дівчина якраз до вподоби Гаррі. Саме така, як вона, могла привернути увагу  принца у ті часи, коли він був безбаштовим парубком. Гаррі, звичайно, любить Меган. Але тепер, коли Америка поступово відкривається після локдауна, Гаррі повернеться на соціальну арену. І Меган доведеться брати під контроль свої ревнощі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що принц Гаррі і Меган Маркл збираються до Британії: палац в шоці.

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