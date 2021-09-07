Мільйонер-юрист отримав кулю в голову через три місяці після загадкового вбивства його дружини та сина

У штаті Південна Кароліна був поранений в голову американський мільйонер-юрист Алекс Мурдо. 54-річний чоловік міняв колесо свого автомобіля на узбіччі дороги в сільській місцевості, коли несподівано хтось вистрілив у нього. Мурдо був госпіталізований. Як повідомляє CNN, поранення виявилося поверхневим. Пацієнт перебуває у свідомості та розмовляє.

За словами потерпілого, повз нього проїхала вантажівка, яка пригальмувала, розвернулася і хтось, що сидів усередині, відкрив вогонь.

Алекс оголосив, що йде у відставку, щоб пройти курс лікування. Однак пізніше стало відомо, що він був змушений звільнитися після того, як партнери Мурдо звинуватили його у нецільовому використанні «мільйонів доларів».

Замах стався через три місяці після загадкового вбивства дружини та молодшого сина Мурдо, про яке повідомляли всі американські ЗМІ. 7 червня 52-річна Меггі та 22-річний Пол були розстріляні біля будинку, що належить родині. Вбивцю або вбивць поки що не знайшли, хоча Алекс оголосив нагороду у 100 тисяч доларів за допомогу в його затриманні.

Преса гадає щодо мотиву. Це не було пограбуванням, оскільки нічого не пропало.

Пол Мурдо повинен був незабаром постати перед судом у справі про загибель 19-річної Меллорі Біч. У 2019 стався нещасний випадок на воді. Пола звинувачували в тому, що він катався на яхті разом з дівчиною, бувши у нетверезому стані. В результаті яхта під його керуванням врізалася в опору моста. Тіло Меллорі, яка впала за борт, знайшли через тиждень.

Пол наполягав на своїй невинності, але сім'я Біч подала до суду. Вони пред'являли претензії самому Полу, його старшому братові Бастеру (який надав Полу, що на той момент ще не досяг 21-річного віку, свої документи для покупки спиртного), а також їхнього батька Алекса, який дозволив підліткам пити алкоголь в його будинку.

Пола та Бастера також підозрювали в причетності до загибелі 19-річного Стівена Сміта у 2015 році. Хлопця збила машина. Водій і пасажир якій втекли з місця ДТП. Однак справі не дали хід.

Династія юристів Мурдо вже понад 100 років добре відома у Південній Кароліні. Юридичну фірму заснував ще прадід Алекса у 1910 році.

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна Instagram-модель вбита при загадкових обставинах.

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