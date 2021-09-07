Переносниками є фруктові кажани: в Індії зафіксована перша смерть від нового небезпечного вірусу Nipah

В Індії, де вперше виявили агресивний штам коронавірусу «Дельта», зафіксували спалах смертельно небезпечного вірусу Nipah, повідомляє NDTV.

За інформацією ресурсу, у штаті Керала зараження виявили у 11 осіб.

Переносниками інфекції є фруктові кажани, які переміщаються з однієї території на іншу.

Поряд з респіраторними симптомами вірус може викликати лихоманку, м'язовий та головний біль, запаморочення й нудоту.

Індійський учений заявив, що у них немає спеціального методу лікування цієї хвороби.

Відзначено, що вірус Nipah може швидко передаватися від людини до людини.

Повідомляється, що вірус виявили у 12-річного хлопчика в місті Кожикоде штату Керала, який згодом помер.

Останній раз в Індії фіксували спалах цієї інфекції у Кералі та Західній Бенгалії, в результаті чого майже 90% хворих померли.

Вірус виявили і в сусідніх з Індією країнах, зокрема, у Бангладеш, де неодноразово відбувалися спалахи цього вірусу.

Нагадаємо, у зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус, усі регіони України з 13 вересня уряд має намір перевести у «жовту» карантинну зону. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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