Поки княгиня Шарлін лікується в ПАР, князь Монако Альбер відвіз їхніх шестирічних дітей до Ірландії

Поки 43-річна княгиня Монако Шарлін на тлі чуток про майбутнє розлучення залишається в Південній Африці й приходить до тями після раптового погіршення її стану (вона втратила свідомість і була терміново госпіталізована у зв'язку з ускладненнями інфекції носових пазух), її 63-річний чоловік князь Альбер II побував з офіційним триденним візитом в Ірландії. І взяв з собою в Дублін шестирічних двійнят пари — спадкового принца Жака і принцесу Габріеллу.

У Instagram-акаунті палацу Монако був опублікований сімейний знімок, на якому принц і принцеса були в масках, прикрашених емблемою Ірландії — зеленим трилисником. Діти разом з батьком відвідали Трініті-коледж — найстаріший навчальний заклад в країні. Князь пожертвував мільйон євро на реставрацію бібліотеки коледжу. Альбер відчуває до Ірландії особливо теплі почуття, оскільки його покійна мати княгиня Грейс (яка до заміжжя була голлівудською зіркою Грейс Келлі) мала ірландське коріння.

Раніше «ФАКТИ» писали, що князь Монако Альбер розповів правду про стосунки з дружиною.

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