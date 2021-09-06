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Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

17:56 6 вересня 2021
Бельмондо

У понеділок, 6 вересня, на 89 році життя помер популярний французький актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомляє Euronews.

Причина смерті не уточнюється.

Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року у французькому місті Нейї-сюр-Сен. Славу йому принесла роль у фільмі Жан-Люка Годара «На останньому диханні» (1959).
Актор також відомий за картинами «Професіонал», «Божевільний П'єро», «Чочара», «Жінка є жінка», «Доктор Пополь», «Улюбленець долі».

Бельмондо виконав в цілому близько сотні ролей. З 2001 по 2008 роки не знімався через наслідки перенесеного інсульту, потім повернувся на майданчик.

У 2015 році заявив про закінчення кінокар'єри, але два місяці по тому повідомив, що передумав і готовий розглянути пропозиції, якщо вони надійдуть.

Бельмондо ставав лауреатом різних кінопремій. Він був відзначений премією «Сезар», отримав Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а також був нагороджений премією «Золотий лев» за внесок у світовий кінематограф.

Нагадаємо, у вересні 2019 помер давній друг Бельмондо, з яким він дружив близько 60 років, Шарль Жерар. Йому було 96 років.

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Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

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