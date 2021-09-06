11 років в'язниці для Колесникової: в Мінську винесли вирок лідерам протестного руху

У Білорусі винесли вироки лідерам протестів проти Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Марію Колесникову, яку силовики викрали в центрі Мінська, засудили до 11 років в'язниці, а її соратника Максима Знака — до 10 років.

Марія Колесникова та Максим Знак входили до президії Координаційної ради, котра була створена після початку масових протестів у Білорусі в 2020 році. Відомо, що їх звинувачували за трьома кримінальними статтями: заклики до дій проти нацбезпеки, змова з метою захоплення влади, створення екстремістського формування. Подробиці процесу не розголошуються.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Марію Колесникову відвезли до кордону з Україною, але вона порвала паспорт, щоб її насильно не видворили з Білорусі.

Фото з Вікіпедії

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