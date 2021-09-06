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«Намучився, сил не було навіть піднятися на другий поверх»: адвокат розповів про стан Михайла Єфремова в колонії

12:14 6 вересня 2021
Михайло Єфремов

Петро Хархорін, адвокат актора Михайла Єфремова, який відбуває термін ув'язнення в колонії в Білгородській області, відвідав підзахисного та розповів про підготовку до касації. Про це повідомляє «СтарХит».

«Стан у нього нормальний, звичайно, трохи нервує та переживає перед судом — все-таки вирішується його доля. Що стосується здоров'я, зараз воно стало трохи краще — в серпні Михайло, звичайно, намучився з сезонною алергією: був набряк Квінке, сил не було навіть піднятися на другий поверх. Але в колонії хороша медчастина та лікарі, він отримує всі необхідні ліки», — сказав Петро Хархорін.

15 вересня розглянуть касаційні скарги його адвокатів Єфремова. Вони просять знизити термін покарання та перевести Єфремова в колонію-поселення.

Нагадаємо, адвокати заявляють, що у актора Михайла Єфремова виявили психічний розлад.

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