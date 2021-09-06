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Чотири мільйони переглядів: марні спроби цуценяти потоваришувати з великим ротвейлером насмішили мережу

16:14 6 вересня 2021
Ротвейлер з цуценям

Користувачів інтернету насмішили відео, яке спочатку було опубліковане в соцмережі TikTok і швидко стало вірсусним. Господиня п'ятимісячного цуценяти золотистого ретривера на прізвисько Саллі опублікувала ролик, в якому її вихованець марно намагається потоваришувати з ротвейлером під час прогулянки на собачому майданчику у місцевому парку. Саллі пробує привернути до себе увагу великого пса. Однак той вперто ігнорує його домагання. Відео набрало майже чотири мільйони переглядів.

Ерін Топорскі, яка виступає під ніком goldenboys_mn, поділилася ще декількома відео, в яких Саллі продовжує  домагатися симпатії непохитного ротвейлера, який вже навіть іноді починає огризатися на надто настирливого знайомого, показуючи, що його терпець може урватися.

«У Саллі є старший брат, який важить 55 кілограмів, тому він любить великих собак. Цей ротвейлер — „альфа-самець“ собачого парку і один з найбільших собак з усіх, що тут гуляють. І з якоїсь причини Саллі дуже сильно хоче стати його другом. Кожен раз, коли ми приходимо до парку, він постійно намагається поцілувати його, пограти з ним і просто дратує його. Його зусилля поки не дали результатів», — розповіла Ерін виданню Daily Star.

Раніше «ФАКТИ» писали, що майже чотири мільйони переглядів набрало відео з щуром, який грає на губній гармониці.

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