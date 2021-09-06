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Світовий рекорд: австралієць простояв в позі планки дев'ять з половиною годин — відео

11:34 6 вересня 2021
Деніел в позі планки

Австралієць Деніел Скелі встановив світовий рекорд і потрапив до Книги рекордів Гіннесса, простоявши в позі планки дев'ять годин, 30 хвилин і одну секунду. Як розповів рекордсмен guinnessworldrecords.com, у віці 12 років він впав з батута і зламав ліву руку. З того часу він страждає на комплексний регіональний больовий синдром, відчуваючи постійний біль у лівій руці — навіть від самих м'яких дотиків.

Однак Деніел вирішив довести сам собі та іншим, що проблеми зі здоров'ям його не зламають, і почав посилено тренуватися.

Під час встановлення рекорду на лівій руці Деніела була компресійна пов'язка.

Попередній рекорд належав Джорджу Худу з США. У лютому 2020 року, коли йому було 62 роки, він простояв в планці 8 годин 15 хвилин і 15 секунд. Вправа під назвою планка зміцнює м'язи всього тіла.

Раніше «ФАКТИ» писали — Перший раз виступив на змаганнях у 90 років: найстаріший у світі 97-річний тенісист з Харкова потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

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