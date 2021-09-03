12-річна школярка дізналася, що вагітна, потрапивши до лікарні з апендицитом

У Москві 12-річна школярка завагітніла від приятеля й збирається народжувати. Про це повідомляє «КП».

Про вагітність стало відомо після того, як у кінці серпня у шестикласниці заболів живіт і її відвезли до лікарні з підозрою на апендицит. Під час обстеження лікарі з'ясували, що у пацієнтки не тільки напад апендициту, але й вагітність.

Дівчинка виховується у повній сім'ї. Батько постійно на роботі, мати доглядає за хворою свекрухою. Про сім'ю відгукуються позитивно.

Мама школярки розповіла, що в курсі про те, що дівчинка дружила з хлопцем, їй відомо лише його ім'я. При цьому жінка запевнила, що переривати вагітність донька не буде.

Поліція проводить перевірку. Другу школярки може загрожувати до 10 років в'язниці.

Раніше «ФАКТИ» писали про схожий випадок у Чернігівській області. Там школярка завагітніла від 17-річного хлопця.

Нагадаємо, на Волині 63-річний чоловік зґвалтував 13-річну падчерку. Дівчинка народила дитину.

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