В Ізраїлі, де щеплена більша частина населення і багато хто вже навіть отримав додаткову третю дозу вакцини, стрімко зростає кількість хворих на ковід. Як повідомляє видання Daily Mail, 2 вересня в країні зафіксовано 1 892 випадки захворювання на мільйон осіб — тобто близько 0,2% від усього населення за один день. На цей час це найвищий показник у світі.

Несподівана нова хвиля коронавірусу частково викликана поширенням нового штаму вірусу «Дельта». Цьому варіанту вірусу вдається частково долати захист, який вакцина надає щепленим людям. Однак при цьому вакциновані пацієнти зазвичай легше переносять хворобу.

Крім того, дія вакцини з часом послаблюється. В Ізраїлі в основному застосовувалася вакцина Pfizer/BioNTech. Країна почала масову вакцинацію населення однією з перших. Дві дози вакцини отримали близько 60% від усіх жителів країни.

Як показали результати дослідження, опубліковані на medRxiv, вірусне навантаження (тобто кількість вірусних частинок в крові інфікованої) у тих, хто заразився коронавірусів протягом двох місяців після другого щеплення, була значно нижчою, ніж у тих, хто не був вакцинований. Водночас через шість місяців після другого щеплення цей показник різко збільшувався — захист від вірусу практично зникав.

«Захист від інфекції починає зменшуватися у пацієнтів через два місяці після вакцинації та у кінцевому підсумку зникає у пацієнтів через шість або більше місяців після вакцинації», — йдеться у дослідженні.

Британські дослідники також виявили, що захист, який забезпечує Pfizer, слабшає протягом шести місяців. Як пише видання Daily Express, згідно з дослідженням ZOE COVID, вакцина Pfizer виявилася ефективною тільки на 88−74% через п'ять-шість місяців після другого щеплення. У дослідженні наголошується на необхідності додаткових «бустерних» щеплень.

Раніше «ФАКТИ» писали — В Ізраїлі людей, яким за 60, почали прищеплювати третьої дозою Pfizer: лікар пояснив, як і навіщо це роблять.

фото Pixabay

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