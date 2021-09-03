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Теракт у Новій Зеландії: екстреміст напав з ножем на відвідувачів супермаркету

11:10 3 вересня 2021
Носилки з постраждалим

Озброєний ножем екстреміст напав на відвідувачів супермаркету в новозеландському місті Окленд. Як повідомляє New Zealand Herald, поранено було щонайменше шість осіб. Троє з них госпіталізовані у критичному стані. Нападника застрелили поліцейські.

З'ясувалося, що 32-річний чоловік — іммігрант зі Шрі-Ланки, який переїхав до Нової Зеландії у 2011 році. Він поділяв погляди членів терористичного угруповання «Ісламська держава» і знаходився під цілодобовим наглядом поліції. Його вважали одним із найнебезпечніших екстремістів у країні. Поліцейські простежили за ним до самого супермаркету, де він несподівано схопив з полиці ніж і накинувся на покупців. Зчинилася паніка, люди почали кричати та розбігатися. Представники правоохоронних органів, які слідували за терористом, відреагували через 60 секунд після початку атаки. Інакше жертв було б значно більше.

терорист

Раніше, як писали «ФАКТИ», теракт стався біля аеропорту в Кабулі.

Фото New Zealand Herald

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