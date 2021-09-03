Слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі: Netflix найняв 81-річну королеву Данії Маргрете

Після того, як Меган Маркл і принц Гаррі підписали контракт з Netflix, ця американська розважальна компанія, постачальник фільмів і серіалів на основі потокового мультимедіа, оголосила про співпрацю з ще однією королівською персоною. Як повідомляє видання People, Netflix найнял 81-річну королеву Данії Маргрете II. Її Величність стане художником-постановником і створить декорації та костюми для фільму в стилі фентезі «Еренгард» — за мотивами роману данської письменниці Карен Бліксен. Прем'єра фільму очікується у 2023 році.

«Історії Карен Бліксен завжди зачаровували мене своєю естетикою, польотом уяви та створеними в них світами — і я дуже щаслива бути частиною цього проєкту», — заявила королева.

Королева з юних років серйозно займається образотворчим мистецтвом, працюючи в різних жанрах — текстиль, акварель, графіка, декупаж, сценографія. Маргрете створювала костюми та декорації для данських фільмів і телесеріалів, а також для постановок Данського королівського балету. Як художник-ілюстратор вона спробувала себе ще у 1970-х роках. Її малюнки прикрашали данські видання «Володаря кілець» Дж. Р. Р. Толкіна. Маргрете виступала під псевдонімом Інгахільд Гратмер.

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter