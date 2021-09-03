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Зірка жіночого реслінгу знайдена мертвою в 46 років

7:51 3 вересня 2021
Даффні

Зірка реслінга Шеннон Спруілл, більше відома під псевдонімом Даффні Ангер, знайдена мертвою. Американка виступала в рамках WCW (World Championship Wrestling) та TNA (Total Nonstop Action Wrestling). Причина смерті не повідомляється. Як пише видання People, мати жінки підтвердила, що її дочка «раптово померла минулої ночі». ЗМІ припускають самогубство.

Напередодні смерті 46-річна Даффні опублікувала в соцмережах емоційне відео, яке дуже стурбувало її друзів. Тримаючи в руках щось схоже на пістолет, колишня реслерша зі сльозами скаржилася на самотність і розповіла, що у неї, можливо, є симптоми хронічної травматичної енцефалопатії — дегенеративного захворювання головного мозку, яке можуть спричинити численні струси мозку. За її словами, отримані за час її кар'єри травми голови могли проявити себе тільки зараз.

«Тепер вони можуть бути діагностовані тільки після смерті. Я не хочу нічого робити, щоб пошкодити свій мозок … Хочу, щоб мене обстежили … Я хочу, щоб майбутні покоління знали — не робіть таких дурниць, як я», — нервово додала вона. Вона також сказала, що хоче, щоб її мізки «відправилися в Бостон».

Раніше «ФАКТИ» писали — Популярна Instagram-модель вбита при загадкових обставинах.

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