Стало відомо, як провели літо діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Поки принц Вільям і Кейт Міддлтон планують змінити місце проживання, стало відомо, як їхня сім'я провела літо. Минулий тиждень Кембриджі зі своїми трьома дітьми відпочивали в шотландському замку Балморал — в гостях у королеви Єлизавети II. Вони багато гуляли на природі, вудили рибу, їздили верхи та на велосипеді. Це був перший раз, коли сім'я принца Вільяма в повному складі відвідала його бабусю після смерті чоловіка Її Величності принца Філіпа, який помер у квітні цього року. Королева заздалегідь підготувала своїм правнукам подарунки, які поклала на ліжка дітей перед їхнім приїздом.

Крім того, як повідомляє джерело видання Vanity Fair, влітку батьки вчили восьмирічного принца Джорджа, шестирічну принцесу Шарлотту і трирічного принца Луї ходити під вітрилом. Кейт і Вільям — досвідчені яхтсмени. Сім'я робила прогулянки по морю уздовж узбережжя графства Норфолк, де у герцога і герцогині Кембриджських є маєток Анмер-Холл. Діти постійно були в рятувальних жилетах, хоча двоє старших відмінно вміють плавати. Батьки показували їм, як керувати човном. «Тепер це сім'я моряків», — жартома відзначає королівський експерт Кеті Ніколл. Батьки і діти часто купалися, хоча вода була досить холодною.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям розв’язали питання про навчання принца Джорджа в школі-інтернаті.

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