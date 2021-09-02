Японська принцеса відмовиться від 1,4 мільйона доларів і переїде до США після весілля з простолюдином

Стало відомо, що принцеса Мако, племінниця правлячого імператора Японії Нарухіто і внучка імператора Акіхіто, який відрікся у 2019 році від престолу, вийде заміж за свого давнього бойфренда в кінці цього року.

Як повідомляє видання Japan Times, Її Високість всупереч традиціям має намір відмовитися від 150 мільйонів єн (майже 1,4 мільйона доларів), які японський уряд зазвичай виплачує жінкам з імператорської родини, які втратили свій королівський статус при вступі в шлюб.

Згідно із законом представниця сім'ї монарха втрачає титул, коли бере шлюб з простолюдином. Таким якраз і є наречений 29-річної принцеси — її ровесник Кей Комуро, з яким вона познайомилася у 2012 році під час навчання в університеті.

Причиною відмови від грошей, як вважають ЗМІ, став скандал, пов'язаний з матір'ю Комуро. Жінка позичила велику суму грошей у свого тепер уже колишнього нареченого. І не повернула їх. Частина цієї суми була витрачена на освіту Кея, який офіційно так і не став пасинком кредитора, що тепер вимогає гроші назад.

Мако та Кей оголосили про свої заручини ще у 2017 році та збиралися одружитися через рік. Потім вирішено було відкласти весілля до 2020 року — щоб все продумати й підготуватися. За інформацією преси, церемонія буде дуже скромною. Мако стане першою сучасною японською принцесою, яка відмовиться від офіційного синтоїстського весільного обряду. А після весілля молодята збираються переїхати до США. Комуро буде працювати в нью-йоркській юридичній фірмі.

В Японії все частіше звучать побоювання, що імператорська сім'я стане дуже нечисленною і не зможе виконувати свої громадські обов'язки, якщо закони не зміняться і принцеси, виходячи заміж за простолюдинів, будуть втрачати свій титул. До речі, на чоловіків з імператорської династії цей закон не поширюється. Вступаючи в шлюб з простолюдинкою, вони зберігають свій статус.

Єдиний представник чоловічої статі в молодшому поколінні імператорської сім'ї — це брат Мако, 14-річний принц Хісахіто, який на цей час є другим в черзі на престол після свого батька принца Фуміхіто, молодшого брата імператора.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 30-річна племінниця принцеси Діани вийшла заміж за 62-річного мільярдера.

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