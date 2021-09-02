У США врятували корову, яка застрягла на дереві під час урагану — відео

В американському штаті Луїзіана все ще усувають наслідки недавнього урагану «Іда» — одного з найпотужніших в історії США ураганів, що накривали материк.

Так, як повідомляє Fox News, в окрузі Сент-Бернард довелося рятувати корову, яка застрягла на дереві під час розгулу стихії. Рятувальна операція потрапила на відео. Щоб звільнити тварину, людям довелося пройти по пояс у воді по затопленій повінню території, і зрубати гілки навколо задніх копит корови, застосувавши бензопили.

фото Pixabay

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