Путін потрапив у скандал із битвою під Полтавою: виправив школяр (відео)

Володимир Путін, який останнім часом намагається виставити себе великим знавцем історії, вирішив переконати школярів у важливості вивчення цього предмета. Але в підсумку з'ясувалося, що російський президент і сам плаває в датах і назвах і змушений був погодитися з поправкою від учня.

Казус трапився, коли Путін згадав битву під Полтавою. «Що Петро I Семирічну війну вчинив? Що він зі шведами сім років воював? І взагалі битва під Полтавою… Ви уявляєте, де Полтава? Де Швеція, а де Полтава. А вирішальна битва між армією Петра I і Карла XII відбулася під Полтавою. Вибачте, ні фіга собі! Що це там всі робили, під цією Полтавою? Це ж все має значення», — плутано намагався розмірковувати Путін.

Один з учнів вирішив втрутитися і внести правки: те, про що говорив Путін, називають не Семирічною війною, і тривала вона не сім років. «Не вважайте за мою як би … Загалом, це називається не Семирічна війна, а просто Північна війна. Але раз у нас урок історії… Північна війна тривала з 1700 року по 1721 рік», — заявив учень.

«Так-так-так, це Північна війна, звичайно, спасибі за поправочку, — поспішив виправитися Путін. — Але все одно виникає питання: як вони під Полтавою опинилися?».

Нагадаємо, раніше Путін осоромився на публіці, намагаючись процитувати відому байку Крилова, а до цього потрапив в незручну ситуацію на виборах, намагаючись впоратися з новими технологіями .

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