Батько застрелив восьмирічну дочку, прийнявши її за грабіжника

В американському місті Мемфіс (штат Теннессі) 31-річний Вільям Олівер застрелив свою власну восьмирічну дочку Алайлу Бассетт. Як повідомляє KAIT8, чоловік розповів поліцейським, що його цивільна дружина, мати Алайли, поскаржилася на підозрілий шум у будинку. І Олівер, взявши пістолет, пішов оглядати приміщення, побоюючись, що до них забралися грабіжники. Він відчинив дверцята шафи в спальні, і, побачивши там чийсь силует, вистрілив. Виявилося, що там сховалася дівчинка. Куля потрапила їй в груди. Дитину терміново відвези в лікарню, але вже було пізно.

У пари є ще четверо дітей, які на момент події були вдома.

Оліверу пред'явлені звинувачення у вбивстві з необережності. Ведеться слідство.

Раніше «ФАКТИ» писали — Трагедія під час відеоконференції в Zoom: дитина випадково застрелив свою матір.

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter