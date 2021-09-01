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Батько застрелив восьмирічну дочку, прийнявши її за грабіжника

15:10 1 вересня 2021
Вільям Олівер

В американському місті Мемфіс (штат Теннессі) 31-річний Вільям Олівер застрелив свою власну восьмирічну дочку Алайлу Бассетт. Як повідомляє KAIT8, чоловік розповів поліцейським, що його цивільна дружина, мати Алайли, поскаржилася на підозрілий шум у будинку. І Олівер, взявши пістолет, пішов оглядати приміщення, побоюючись, що до них забралися грабіжники. Він відчинив дверцята шафи в спальні, і, побачивши там чийсь силует, вистрілив. Виявилося, що там сховалася дівчинка. Куля потрапила їй в груди. Дитину терміново відвези в лікарню, але вже було пізно.

У пари є ще четверо дітей, які на момент події були вдома.

Оліверу пред'явлені звинувачення у вбивстві з необережності. Ведеться слідство.

Раніше «ФАКТИ» писали — Трагедія під час відеоконференції в Zoom: дитина випадково застрелив свою матір.

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