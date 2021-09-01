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Навальний назвав Путіна психічно нездоровою людиною

8:04 1 вересеня 2021
Олексій Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який вже кілька місяців перебуває в колонії, сказав, що президент РФ Володимир Путін — патологічний брехун з маніями величі та переслідування. Про це він заявив в інтерв'ю до річниці свого отруєння.

«Давайте не забувати про те, що ми маємо справу з явно психічно нездоровою людиною — Путіним. Патологічним брехуном з маніями величі і переслідування. 22 роки безконтрольної влади зроблять таким будь-якого, й ми спостерігаємо класичну ситуацію напівбожевільного царя», — сказав Навальний.

Навальний заявив, що вбивці з ФСБ їздили з ним по країні буквально відразу після заяви про участь у виборах президента Росії.

«Розумний чи це хід? Серйозно, віддати наказ своєї спецслужбі вбити політичного противника хімічною зброєю? Так собі ідейка. Але Путін зробив це тому, що одержимий якимись своїми страхами і ідеями», — сказав опозиціонер.

Нагадаємо, Навальний стверджує, що в Кремлі офіційно працюють астрологи і шамани.

Фото: Instagram Олексія Навального

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