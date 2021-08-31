Така вакцина в ЄС не потрібна: Словаччина відмовилася від застосування путінської «Супутник V»

Словаччина відмовилася використовувати для вакцинації від коронавірусу російську вакцину «Супутник V», оскільки вона дотепер не пройшла реєстрацію в Євросоюзі.

Про це повідомило словацьке Міністерство охорони здоров'я, передає ТАСС.

У повідомленні говориться, що 31 серпня стало останнім днем, коли громадяни Словаччини можуть зробити щеплення другою дозою «Супутник V».

Словаччина закупила 200 тисяч доз російського препарату та почала його застосовувати на початку червня. Всього було використано 40 тисяч доз. Решту невикористані 160 тисяч Росія викупила у Словаччині. Вакцина купувалася за ціною — $ 9,95 за штуку.

Рішення закупити «Супутник V» приймав уже колишній прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович. Через це в країні виникла політична криза, яка призвела до відставки ряду чиновників. Першим у відставку подав міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано вакцини проти коронавірусу, які визнають в ЄС — Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson та AstraZeneca.

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