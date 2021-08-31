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Відео щура, який грає на губній гармониці, набрало майже чотири мільйони переглядів

6:19 1 вересеня 2021
Щур з губною гармошкою

Мережу підкорили відеоролики з щуром-музикантом. Талановитий гризун на прізвисько Містер Блік проживає у місті Херлен в Нідерландах. Господар навчив його грати на крихітній губній гармошці, яку хлопець отримав в подарунок на день народження від своїх друзів. Щоб заохотити тваринку інструмент змазаний медом. Запис пісні Містера Бліка набрав понад 3,7 мільйона переглядів у соцмережі TikTok і швидко поширився по інших соцмережам.

@spacecaptainz

It's not the best song but at least he tried! ## ratsoftiktok ## rat

origineel geluid — ratscratch

Горді його майстерністю господарі записали також другу, поліпшену версію композиції, похвалившись, що тепер вона гідна релізу на сервісі потокового аудіо Spotify.

@spacecaptainz

After some long hours or hard work .. Mr Blik is very happy now that his song is released on Spotify! ## ratsoftiktok ## rat ## harmonicarat

The Best Song - Mr Blik

Раніше «ФАКТІ» писали — «Найпрекрасніше відео в світі»: ролик з собакою та метеликами набрав майже 19 мільйонів переглядів.

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