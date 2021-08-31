Відео щура, який грає на губній гармониці, набрало майже чотири мільйони переглядів
Мережу підкорили відеоролики з щуром-музикантом. Талановитий гризун на прізвисько Містер Блік проживає у місті Херлен в Нідерландах. Господар навчив його грати на крихітній губній гармошці, яку хлопець отримав в подарунок на день народження від своїх друзів. Щоб заохотити тваринку інструмент змазаний медом. Запис пісні Містера Бліка набрав понад 3,7 мільйона переглядів у соцмережі TikTok і швидко поширився по інших соцмережам.
@spacecaptainz
It's not the best song but at least he tried! ## ratsoftiktok ## ratorigineel geluid — ratscratch
Горді його майстерністю господарі записали також другу, поліпшену версію композиції, похвалившись, що тепер вона гідна релізу на сервісі потокового аудіо Spotify.
@spacecaptainz
After some long hours or hard work .. Mr Blik is very happy now that his song is released on Spotify! ## ratsoftiktok ## rat ## harmonicaratThe Best Song - Mr Blik
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