Відео щура, який грає на губній гармониці, набрало майже чотири мільйони переглядів

Мережу підкорили відеоролики з щуром-музикантом. Талановитий гризун на прізвисько Містер Блік проживає у місті Херлен в Нідерландах. Господар навчив його грати на крихітній губній гармошці, яку хлопець отримав в подарунок на день народження від своїх друзів. Щоб заохотити тваринку інструмент змазаний медом. Запис пісні Містера Бліка набрав понад 3,7 мільйона переглядів у соцмережі TikTok і швидко поширився по інших соцмережам.

Горді його майстерністю господарі записали також другу, поліпшену версію композиції, похвалившись, що тепер вона гідна релізу на сервісі потокового аудіо Spotify.

Раніше «ФАКТІ» писали — «Найпрекрасніше відео в світі»: ролик з собакою та метеликами набрав майже 19 мільйонів переглядів.

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