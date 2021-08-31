Лавина накрила групу українських альпіністів на Кавказі: перші подробиці
У вівторок, 31 серпня, на горі Казбек група туристів потрапила під лавину. Про це повідомляє Telegram-канал РІА Новини.
Під лавину потрапили троє українських альпіністів, які піднімалися на гору з боку Грузії. Це сталося на нейтральній території.
«О 8:50 в чергову зміну Північно-осетинського пошуково-рятувального загону МНС по РСО-Аланія надійшло повідомлення від очевидця про те, що на горі Казбек зійшла лавина, під яку потрапила група альпіністів», — повідомили в МНС РФ.
Очевидцем події став одиночний турист — він зміг витягнути з-під снігу жінку, яка потрапила під лавину. У неї зламана нога.
Точне число туристів в групі поки не встановлено.
Нагадаємо, українкам вдалося підкорити найскладнішу для сходження гору в світі.
Фото: https://ua.depositphotos.com581
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