Лавина накрила групу українських альпіністів на Кавказі: перші подробиці

У вівторок, 31 серпня, на горі Казбек група туристів потрапила під лавину. Про це повідомляє Telegram-канал РІА Новини.

Під лавину потрапили троє українських альпіністів, які піднімалися на гору з боку Грузії. Це сталося на нейтральній території.

«О 8:50 в чергову зміну Північно-осетинського пошуково-рятувального загону МНС по РСО-Аланія надійшло повідомлення від очевидця про те, що на горі Казбек зійшла лавина, під яку потрапила група альпіністів», — повідомили в МНС РФ.

Очевидцем події став одиночний турист — він зміг витягнути з-під снігу жінку, яка потрапила під лавину. У неї зламана нога.

Точне число туристів в групі поки не встановлено.

Нагадаємо, українкам вдалося підкорити найскладнішу для сходження гору в світі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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