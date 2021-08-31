Мати голими руками відбила п'ятирічного сина у пуми, яка напала на нього

В американському місті Калабасас (штат Каліфорнія) мати голими руками відбила свого п'ятирічного сина, на якого напала пума. Цю тварину в США називають також гірським левом.

Як повідомив прес-секретар Департаменту охорони рибних ресурсів і диких тварин Каліфорнії Патрік Фой, жінка почула шум у дворі, виглянула у вікно і побачила, що її дитину, яка гралася на вулиці, схопив хижак. Він протягнув хлопчика по землі близько 14 метрів.

«Мати в цій історії — справжня героїня, тому що вона, безперечно, врятувала своєму синові життя. Вона вибігла з дому, почала бити пуму голими руками, і відігнала її від дитини», — наводить слова Фоя видання Metro .

Хлопчик отримав серйозні травми голови, шиї та верхньої частини тулуба. Його доставили до лікарні Лос-Анджелеса. Стан потерпілого стабільний. Лікарі кажуть, що він повністю одужає.

Пуму з метою суспільної безпеки довелося застрелити.

Раніше «ФАКТИ» писали, що леопард понівечив модель під час фотосесії в Німеччині.

Фото Pixabay

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