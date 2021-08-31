26.80 / 27.01 31.46 / 31.83
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Мати голими руками відбила п'ятирічного сина у пуми, яка напала на нього

8:40 31 серпня 2021
Пума

В американському місті Калабасас (штат Каліфорнія) мати голими руками відбила свого п'ятирічного сина, на якого напала пума. Цю тварину в США називають також гірським левом.

Як повідомив прес-секретар Департаменту охорони рибних ресурсів і диких тварин Каліфорнії Патрік Фой, жінка почула шум у дворі, виглянула у вікно і побачила, що її дитину, яка гралася на вулиці, схопив хижак. Він протягнув хлопчика по землі близько 14 метрів.

«Мати в цій історії — справжня героїня, тому що вона, безперечно, врятувала своєму синові життя. Вона вибігла з дому, почала бити пуму голими руками, і відігнала її від дитини», — наводить слова Фоя видання Metro .

Хлопчик отримав серйозні травми голови, шиї та верхньої частини тулуба. Його доставили до лікарні Лос-Анджелеса. Стан потерпілого стабільний. Лікарі кажуть, що він повністю одужає.

Пуму з метою суспільної безпеки довелося застрелити.

Раніше «ФАКТИ» писали, що леопард понівечив модель під час фотосесії в Німеччині.

Фото Pixabay

329

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суд

В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.