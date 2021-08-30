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Живий щит: грабіжники банків прив'язали заручників до машин, щоб втекти зі здобиччю — відео

15:48 30 серпня 2021
Заручники на машині

У бразильському місті Аракатуба банда з щонайменше 20 озброєних злочинців пограбувала одразу три банки. Як повідомляє Daily Mail, щоб втекти зі здобиччю, грабіжники взяли в заручники десять осіб і прив'язали їх до дахів і капотів своїх машин, використовуючи як живий щит. Поліцейські не змогли затримати більшість бандитів, побоюючись стріляти.

Мер міста закликав місцевих жителів залишатися вдома, оскільки члени кримінального угрупування встановили вибухові пристрої на вулицях, щоб полегшити собі втечу. Вони також блокували кілька доріг, перекривши їх автомобілями, які вони викрали та підпалили.

В ході нальотів загинули щонайменше три людини. Ще кілька отримали поранення. Затримано були двоє зловмисників.

Раніше «ФАКТИ» писали — Уголовник з ножем пограбував пошту в Києві, але сховатися не зміг.

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