Живий щит: грабіжники банків прив'язали заручників до машин, щоб втекти зі здобиччю — відео

У бразильському місті Аракатуба банда з щонайменше 20 озброєних злочинців пограбувала одразу три банки. Як повідомляє Daily Mail, щоб втекти зі здобиччю, грабіжники взяли в заручники десять осіб і прив'язали їх до дахів і капотів своїх машин, використовуючи як живий щит. Поліцейські не змогли затримати більшість бандитів, побоюючись стріляти.

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas — informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu - Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

Мер міста закликав місцевих жителів залишатися вдома, оскільки члени кримінального угрупування встановили вибухові пристрої на вулицях, щоб полегшити собі втечу. Вони також блокували кілька доріг, перекривши їх автомобілями, які вони викрали та підпалили.

В ході нальотів загинули щонайменше три людини. Ще кілька отримали поранення. Затримано були двоє зловмисників.

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