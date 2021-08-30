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Джо Байдена звинуватили у неповазі до загиблих в Кабулі американських солдатів через відео з годинником

14:00 30 серпня 2021
Джо і Джилл Байден

Президент США Джо Байден та його дружина Джілл прибули на базу американських ВПС в штаті Делавер, щоб взяти участь у жалобній церемонії зустрічі трун з тілами 13 американських військовослужбовців, чиї життя забрав теракт біля аеропорту Кабула, жертвами якого стали понад 170 осіб. Однак президента США звинуватили у неповазі до загиблих солдатів. У мережі поширилося відео, в якому видно, як у Байден крадькома дивиться на свій годинник. Це викликало обурення багатьох ветеранів, республіканців і політичних коментаторів.

«Коли труни проносили повз Байдена, він глянув на свій годинник. У нього заплановано щось більш важливе?»,«Він дивиться на годинник — як ніби йому потрібно бути десь-інде. Це ляпас всім ветеранам і тим, хто знаходиться зараз на службі»,"Тобі нудно через всі ці смерті, яких можна було уникнути, Джо?" — писали користувачі мережі.

«Вочевидь, у нашого головнокомандувача є справи важливіші, ніж вшанувати пам'ять 13 військовослужбовців? Огидно! Благослови, Боже, цих героїв та їхніх близьких. Вони заслуговували на краще», — написав республіканець Ронні Джексон, член палати представників США і контрадмірал у відставці.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Джо Байден кілька разів впав, піднімаючись по трапу літака — у мережі з'явилося відео.


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