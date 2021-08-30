Джо Байдена звинуватили у неповазі до загиблих в Кабулі американських солдатів через відео з годинником

Президент США Джо Байден та його дружина Джілл прибули на базу американських ВПС в штаті Делавер, щоб взяти участь у жалобній церемонії зустрічі трун з тілами 13 американських військовослужбовців, чиї життя забрав теракт біля аеропорту Кабула, жертвами якого стали понад 170 осіб. Однак президента США звинуватили у неповазі до загиблих солдатів. У мережі поширилося відео, в якому видно, як у Байден крадькома дивиться на свій годинник. Це викликало обурення багатьох ветеранів, республіканців і політичних коментаторів.

«Коли труни проносили повз Байдена, він глянув на свій годинник. У нього заплановано щось більш важливе?»,«Він дивиться на годинник — як ніби йому потрібно бути десь-інде. Це ляпас всім ветеранам і тим, хто знаходиться зараз на службі»,"Тобі нудно через всі ці смерті, яких можна було уникнути, Джо?" — писали користувачі мережі.

«Вочевидь, у нашого головнокомандувача є справи важливіші, ніж вшанувати пам'ять 13 військовослужбовців? Огидно! Благослови, Боже, цих героїв та їхніх близьких. Вони заслуговували на краще», — написав республіканець Ронні Джексон, член палати представників США і контрадмірал у відставці.

It's true. Joe Biden checked his watch during the dignified transfer of the servicemembers killing in Afghanistan at the airport. You can see him jerk his left hand to pull the watch out from under his sleeve, then look down at it. pic.twitter.com/M3QVzJbTIm - Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) August 29, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали, що Джо Байден кілька разів впав, піднімаючись по трапу літака — у мережі з'явилося відео.





778

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter