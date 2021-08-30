Дівчину загризла на смерть зграя бродячих собак на пікніку в лісі

20-річна студентка Симона Кавалларо вирушила разом зі своїм бойфрендом на романтичний пікнік до лісу поблизу італійського містечка Сатріано в області Калабрія. Коли молоді люди вже поверталися по лісовій стежці додому, на них напала зграя бродячих собак.

Хлопцеві вдалося втекти та сховатися в покинутій хатині. Звідти він зателефонував по мобільному телефону до поліції. Однак агресивні тварини розтерзали Симону. Коли прибула швидка допомога, дівчина ще дихала, хоча на ній не було живого місця: пси буквально порвали її на шматки. Студентка померла в лікарні через кілька годин.

На собак-вбивць була оголошена облава. Вони атакували поліцейських, які прибули в ліс, однак ті відігнали їх пострілами у повітря з пістолета. З 12 псів вдалося поки зловити лише одного. На ньому все ще була кров Симони. У тварини виявили мікрочіп, який допоміг вийти на його власника — 44-річного пастуха, який вже затриманий і дає свідчення.

Кілька псів є маремма-абруццкімі вівчарками, яких використовували для захисту стада кіз. Однак вони жили на волі та були в основному надані самим собі.

«Це велика трагедія, якої можна було уникнути», — наводить слова губернатора Калабрії Ніно Спірлі видання News.com.au.

Раніше «ФАКТИ» писали — Пса довелося застрелити: в Каховці поліцейський захистив дітей від бійцівських собак.

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