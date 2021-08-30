Принц Вільям і Кейт Міддлтон планують змінити місце проживання

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, які недавно розв’язали питання про навчання принца Джорджа в школі-інтернаті, планують змінити місце проживання. Як повідомляє Daily Mail з посиланням на джерело при дворі, герцог і герцогиня Кембриджські серйозно розглядають можливість переїзду до Віндзора — щоб бути ближче до овдовілої королеві Єлизаветі, яка оселилася у Віндзорському замку, віддавши йому перевагу перед Букінгемським палацом.

Плани Кембридж визнали вірним знаком того, що вони готуються грати все більш серйозну роль в королівській родині.

Де саме поселяться Вільям, Кейт і троє їхніх дітей, ще невідомо. Поки що вони розглядають варіанти — в тому числі старовинний особняк Форт Бельведер. Ця колишня королівська резиденція, в якій дядько Єлизавети II, король Едуард VIII, підписав зречення від престолу у 1936 році, знаходиться на території Віндзорського парку.

В цей час сім'я принца Вільяма, який займає друге місце в черзі на престол після свого батька принца Чарльза, живе поперемінно в лондонському Кенсингтонському палаці та у своєму маєтку Анмер-Холл, розташованому на території королівського палацу Сандрінгем в графстві Норфолк.

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