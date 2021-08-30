Американський штат Луїзіана накрив потужний ураган «Іда», якому було присвоєно четверту категорію з п'яти можливих. Близько мільйона людей залишилися без електрики — в тому числі весь Новий Орлеан, найбільш населене місто штату. Швидкість вітру досягала 240 кілометрів на годину.

Як повідомляє New York Daily News, відомо вже щонайменше про одного загиблого: 60-річного чоловіка розчавило дерево, що впало.

Місцева влада завчасно організувала масштабну евакуацію з районів, які опинилися під загрозою, і сподіваються, що греблі, укріплені після руйнівного урагану «Катріна», на цей раз витримають. 29 серпня 2005 року «Катріна» викликала повінь, що затопила після прориву дамби 80% території Нового Орлеана. Тоді загинули понад 1800 осіб.

Nurse captures roof being blown off at OCHSNER main campus. (credit: Courtesy: Chrissy Gottbrath) #HurricaneIda #nola pic.twitter.com/xSM95o1Yj1 - BunChoum (@BunChoum) August 30, 2021

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