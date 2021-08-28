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Російська поліція нагрянула до соліста Rammstein Тілля Ліндеманна: що сталося

10:03 28 серпня 2021
Російська поліція нагрянула до соліста Rammstein Тіля Ліндеманн: що сталося

У ніч на 28 серпня російські силовики проводили слідчі заходи у соліста групи Rammstein Тіля Линдеманна, який прибув до Росії заради виступу на фестивалі «Макларен» і на підтримку партії «Батьківщина». Як повідомляють Telegram-ЗМІ, Ліндеман зупинився в комплексі «Завидово» (Тверська область), туди і приходили слідчі.

У готельному комплексі

Візит закінчився конфліктом одного з представників Rammstein з силовиками, його затримали.

Привід для слідчих дій поки залишається невідомим, але раніше Ермітаж направив претензію на адресу фронтмена групи, який знімав в інтер'єрах музею кліп і тим самим порушив договір про використання музейних зображень.

Нагадаємо, минулого літа Тілль Ліндеманн випустив кривавий кліп з піонерами.

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