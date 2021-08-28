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Військові США заявили про ліквідацію вірогідного організатора кривавого теракту в Афганістані

7:57 28 серпня 2021
Бойовий дрон MQ-1 Predator

Військові США провели спецоперацію з ліквідації бойовика угруповання «Ісламська держава в Хорасані», якого вважають організатором теракту в Кабулі у четвер, 26 серпня. Про це повідомляє DW .

Згідно з письмовою заявою представника Центрального командування ВС США Вільяма Урбана, удар був нанесений за допомогою безпілотного літального апарату в афганській провінції Нангархар.

Вбитих і поранених серед цивільного населення, за попередніми даними, немає.

Нагадаємо, в результаті вибуху в аеропорту Кабула 26 серпня, за останніми даними, загинули понад 200 осіб, в тому числі 14 американських військовослужбовців (ще 18 отримали поранення і були евакуйовані). Президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив, що США знайдуть винних і вже готують удари по «Ісламській державі».

Фото Вікіпедія

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