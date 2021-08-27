Після терактів у Кабулі, де прогриміло кілька вибухів, жертвами яких, у тому числі, стали діти та американські військові, президент США виступив з терміновим зверненням, заявивши про розробку плану нанесення ударів по об'єктах «ІГ» (Ісламська держава).

«Ми відповімо потужно і прицільно у той час і у тому місці, які ми визначимо самі», — цитує Джо Байдена «Голос Америки».

В результаті вибухів, відповідальність за які взяла на себе терористична ІД, загинули близько ста людей, більше 150 були поранені. Серед загиблих 14 військовослужбовців США, 18 отримали поранення і були евакуйовані.

Американський президент не виключив можливість збільшення військової присутності в Афганістані. «Я проінструктував військових, сказавши, що якщо їм будуть потрібні додаткові сили, я надам це», — зазначив він і додав, що як і раніше впевнений у правильності свого рішення щодо виведення американського контингенту з Афганістану.

«Я ніколи не вважав, що ми повинні жертвувати життями американців, щоб спробувати встановити демократичний уряд в Афганістані, країні, яка жодного разу за всю свою історію не була єдиною державою», — сказав Байден.

Watch as I deliver remarks on the terror attack at Hamid Karzai International Airport, and the US service members and Afghan victims killed and wounded. https://t.co/NBv02m3Bpm - President Biden (@POTUS) August 26, 2021

Американський президент також заявив, що США продовжать евакуацію своїх громадян і союзників. А у Білому домі повідомили, що напередодні протягом 12 годин з Кабулу були евакуйовані 7,5 тисячі осіб.

Вже після терактів в столиці Афганістану також були чутні вибухи. Представники "Талібану", що взяв під контроль більшу частину країни, заявляли, що ці вибухи були "контрольованими" - американські військові знищували свою амуніцію.

У терористичної організації "Ісламська держава", що взяла на себе відповідальність за теракт, заявляли про 160 загиблих під час вибухів, які влаштували смертники. Так, International Leaks виклав у мережу відео з терористом перед вибухами. На чоловікові - жилет з вибухівкою.

Також напередодні стався інцидент з італійським транспортником літаком. З'явилася інформація, що літак, який злітав, обстрілювали. Втім, потім цей випадок отримав інше пояснення — силовики стріляли у повітря, щоб стримати натовп у аеропорті.

Нагадаємо, що масова евакуація з Афганістану почалася у середині серпня, коли таліби захопили Кабул.

Україна виконала три евакуаційних рейси і вивезла з Кабулу 256 осіб, в тому числі й іноземних громадян. Перший борт полетів 16 серпня, другий — 22 серпня, третій повернувся в Україну 23 серпня. За даними МЗС, в Афганістані залишаються ще близько 50 українців.

Фото — скріншот.

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter