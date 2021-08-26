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Потужний вибух на військових складах у Казахстані: мешканців прилеглих будинків евакуювали (відео)

20:14 26 серпня 2021
вибух

Потужний вибух прогримів на військових складах в Казахстані. Сталося це в неспокійній Жамбилській області, недалеко від кордону з Киргизстаном. Зафіксовано вибух близько 19 години за місцевим часом (близько 16.00 за Києвом). Про це повідомило Міноборони Казахстану.

За інформацією оборонного відомства, спочатку у військовій частині почалася пожежа, а потім вибухнули «невстановлені предмети». Радіус ураження був настільки великим, що довелося евакуювати мешканців довколишніх сіл, а в районі призупинили рух потягів.

У Міноборони Казахстану уточнили, що на постраждалих військових складах зберігалися інженерні боєприпаси, а евакуацію населення провели не через пошкодження будівель, а «в цілях безпеки». "Вибухи носять в основному характер ударної хвилі, великого звукового впливу і полум'я", - кажуть у міністерстві.

Президент Казахстану повідомив про 30 постраждалих рятувальників і військовослужбовців. Військові говорять про 12 осіб, що потребували допомоги медиків. Але за інформацією Telegram-каналу Qumash, в найближчу лікарню в місті Таразі привезли не менше 60 пацієнтів з опіками і травмами. У тому числі поранено 11 військовослужбовців.

Жителів сіл, що знаходяться в районі військової частини, вивозять у Тараз.

Поки що пожежу не погасили. На місце НП виїхали гусеничні пожежні машини. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, на військових складах в Україні в 2014—2018 роках було зафіксовано кілька масштабних вибухів на складах боєприпасів. Група розслідувачів Bellingcat вважає, що за вибухами могли стояти підрозділи російського ГРУ.

Фото Qumash/Telegram

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