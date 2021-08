Вибух біля аеропорту в Кабулі: що відомо про постраждалих

В Афганістані в районі аеропорту Кабула пролунали вибухи. У будівлі аеропорту і на території поруч знаходилися тисячі людей в очікуванні евакуації. Як повідомляє Sky News, посилаючись на свої джерела, як мінімум один вибух був організований терористом-смертником. Точне число жертв ще не назване, але вважають, що загинули 13 осіб.

За кілька днів офіційні особи попереджали про високу ймовірність теракту в аеропорту, під цим приводом об'єкт закрили для пасажирських літаків. Проте навіть після офіційної заяви про загрозу теракту людей в аеропорту менше не стало.

The first video of the explosion outside Kabul airport pic.twitter.com/NcwPw3Fs63

За інформацією ЗМІ, вибухів було два. Один прогримів поряд з гейтом, ще один - біля готелю Baron, де зупинялися іноземні військові і журналісти. Агентство Al Jazeera, посилаючись на представників «Талібану», повідомило про 11 загиблих. За даними Fox News, були поранені троє військових з США. Al Arabiya повідомляє про 13 загиблих під час вибуху і 50 поранених.

Explosion appears to have happened near Baron Hotel across from Kabul airport. Baron was used largely by British forces. Many injured. #Afghanistan #KabulAiport pic.twitter.com/JpPZl5njx9