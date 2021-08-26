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Вибух біля аеропорту в Кабулі: що відомо про постраждалих

18:14 26 серпня 2021
вибух

В Афганістані в районі аеропорту Кабула пролунали вибухи. У будівлі аеропорту і на території поруч знаходилися тисячі людей в очікуванні евакуації. Як повідомляє Sky News, посилаючись на свої джерела, як мінімум один вибух був організований терористом-смертником. Точне число жертв ще не назване, але вважають, що загинули 13 осіб.

За кілька днів офіційні особи попереджали про високу ймовірність теракту в аеропорту, під цим приводом об'єкт закрили для пасажирських літаків. Проте навіть після офіційної заяви про загрозу теракту людей в аеропорту менше не стало.

За інформацією ЗМІ, вибухів було два. Один прогримів поряд з гейтом, ще один - біля готелю Baron, де зупинялися іноземні військові і журналісти. Агентство Al Jazeera, посилаючись на представників «Талібану», повідомило про 11 загиблих. За даними Fox News, були поранені троє військових з США. Al Arabiya повідомляє про 13 загиблих під час вибуху і 50 поранених.

 

Через вибух європейські країни і Канада призупинили евакуацію з аеропорту Кабула.

Також 26 серпня під час евакуації з аеропорту Кабула стався інцидент з італійським транспортним літаком. Після зльоту транспортника очевидці чули постріли. Спочатку було висловлено припущення, що стріляли по транспортнику, але потім з'явилося роз'яснення, що силовики стріляли в повітря, щоб стримати натиск натовпу. Агентство AsvakaNews повідомило, що літак не постраждав і вже благополучно приземлився в Кувейті.

Нагадаємо, масова евакуація з Афганістану почався 14 серпня, коли було оголошено про перехід влади до «Талібану». Було вивезено понад 70 тисяч осіб.

Фото news.sky.com

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