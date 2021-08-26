Представники азербайджанської діаспори в Україні привітали Мехрібан Алієву з днем народження

У четвер, 26 серпня, день народження святкує державна, політична та громадська діячка, перший віцепрезидент Азербайджана Мехрібан Алієва.

З цієї нагоди її співвітчизники — співголова Ради Азербайджанців України (РАУ), голова ГО «Конгрес Київських Азербайджанців» Олег Крапівін, голова Об’єднаної діаспори азербайджанців України (ОДАУ) Хікмет Джавадов і Генеральный секретар РАУ Джейхун Маммадов, щиро вітають її зі святом.

«Сьогодні День народження видатної жінки сучасності, незламної борчині і тендітної захисниці знедолених людей, сьогодні День народження Сонця Азербайджану — Мехрібан Алієвої. Сьогодні день, коли добре азербайджанське сонце додає до своїх променів ще більше тепла, коли люди пригнічені й скривджені отримують нову хвилю турботи про них, коли правічні землі великого народу наповнюються новою силою і міццю», — говорять вони.

Нагадаємо, народилася Мехрібан в родині бакинської інтелігенції. Батько — Ариф Пашаєв, доктор фізико-математичних наук, був співробітником Інституту фізики Академії наук Азербайджанської РСР. Тепер — дійсний член АН Азербайджану. Мати — Аїда Імангулієва, доктор філологічних наук, професор, перша азербайджанська жінка-сходознавець (арабіст).

Алієва у 1982 році закінчила із золотою медаллю Бакинську школу № 23 та вступила до лікувально-профілактичного факультету Азербайджанського державного медичного інституту ім. Н. Наріманова, пізніше — до Першого Московського медичного інституту ім. І. М. Сєченова, який закінчила із червоним дипломом. Лікар за фахом, велика подвижниця та пропагандистка добра та милосердя за покликом душі — Мехрібан Алієва все своє життя присвятила служінню простим людям, рідному народу, азербайджанцям і представникам інших національностей по всьому світу. Недарма вона вже з 2004 року і до сьогодні є Послом доброї волі ЮНЕСКО, ІСЕСКО (2006 р.), ООН та ОВК.

Ще 1995 року Мехрібан Алієва створила та очолила Фонд «Друзі культури Азербайджана», а з 2004 року, з моменту створення — незмінний президент Фонду Гейдара Алієва. Але за великими державними справами ніколи не згасає одвічне, святе право азербайджанської жінки — бути дружиною, матір’ю, другом.

«Переможні події 2020 року, повернення історичних територій Нагірного Карабаху ще раз підтвердили важливість бути поруч зі своїм чоловіком: у теплі і злагоді, у борні і випробуваннях. Вона завжди була з ним, вона захищала тил і допомагала пораненим, вона була надійною опорою у свого чоловіка — видатного полководця Ільхама Алієва», — підкреслюється у повідомленні.

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