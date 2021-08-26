Леопард понівечив модель під час фотосесії в Німеччині

У місті Небра на сході Німеччини 36-річна модель Джессіка Лейдольф робила фотосесію з леопардом, яка проходила у приватному притулку для тварин, які раніше виступали в цирках і різних шоу, а також знімалися в рекламі та фільмах.

Як повідомляє видання Bild, Джессіка, яка співпрацювала в тому числі й з еротичними виданнями, увійшла у вольєр з двома леопардами — 16-річною Троєю та 18-річним Парісом. Раптово Троя накинулася на жінку, кусаючи її за голову. Тварина рвала зубами обличчя моделі — щоку і вухо.

Джессіка

Непритомну Лейдольф доставили до лікарні вертольотом. Хижак серйозно понівечив жінку. У неї залишаться шрами на все життя.

Власниця притулку, 48-річна Біргіт Штах, не коментує подію. Обидва леопарди колись знімалися в рекламі плазмових телевізорів Panasonic.

Джессіка є активісткою, яка бореться за права тварин. Вдома у неї живуть коти, папуги, голуби і кінь.

Леопард Троя в рекламі

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