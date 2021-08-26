Жінці заборонили відвідувати бельгійський зоопарк через її роман з шимпанзе

Жительці бельгійського міста Антверпен Аді Тіммерманс заборонили відвідувати місцевий зоопарк. Як повідомляє видання Metro, причиною цього рішення стали її романтичні стосунки з самцем шимпанзе на ім'я Чита. Протягом останніх чотирьох років Аді щотижня відвідувала мавпу. Вони обмінювалися повітряними поцілунками через скляний бар'єр і махали один одному при зустрічі. Аді заявила, що у них з Читой роман. «Я люблю цю тварину, і він любить мене», — сказала вона.

Однак співробітники зоопарку вирішили втрутитися і заборонили Тіммерманс спілкуватися з шимпанзе. Після встановлення контакту з нею у Чити зник інтерес до представників його власного виду. Решта мавп почали ставитися до нього, як до ізгоя. І тепер йому потрібно відновити стосунки з родичами.

Аді дуже переживає через рішення адміністрації зоопарку. Вона впевнена, що Чита буде засмучений, якщо вона перестане його відвідувати. За її словами, йому вже 39 років і жити залишилося не так вже й багато. Середня тривалість життя шимпанзе — близько 40 років. Хоча в неволі цей термін може збільшуватися.

Чита прожив у зоопарку близько 30 років. Раніше його утримували як домашнього вихованця, і він звик до людей. Але, коли Чита підріс, з ним стало занадто складно справлятися, і господарі віддали його до зоопарку. Йому в основному вдалося адаптуватися до життя з іншими шимпанзе, однак у нього і раніше були проблеми в спілкуванні з ними.

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