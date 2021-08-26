Меган Маркл збиралася назвати ім'я расиста з королівської сім'ї, але вирішила помилувати родичів принца Гаррі

Автори біографії Меган Маркл і принца Гаррі «У пошуках свободи» Омід Скобі та Керолін Дюран оновили свій твір, додавши кілька глав, що стосуються подій, які відбулися після першої публікації книги, яка надійшла в продаж у серпні минулого року. Новий тираж книги вийде вже наступного тижня.

Так, як пише видання Daily Mail, герцогиня Сассекська вважає, що інтерв'ю, яке вони з чоловіком дали американської телеведучої Опри Уїнфрі в березні цього року, «очищує» та «звільняє». І не шкодує про те, що зважилася говорити відверто про своє життя в палаці.

Стало відомо, що Меган планувала назвати в інтерв'ю ім'я члена королівської сім'ї, який, за її словами, дозволив собі расистське зауваження на адресу її сина Арчі незадовго до його народження. Хтось цікавився, наскільки темним буде колір шкіри майбутньої дитини, оскільки сама Маркл наполовину є афроамериканкою. Герцогиня хотіла розповісти про цей епізод більш детально, але потім вирішила «помилувати» родичів чоловіка та обійтися без імен, оскільки це могло б завдати їм занадто сильний удар. Гаррі уточнив лише, що мова йшла не про королеву Єлизавету і не про її чоловіка принца Філіпа.

У книзі також йдеться про те, що члени королівської сім'ї нишком були задоволені тим, що Меган через свою другу вагітність не приїхала на похорон принца Філіпа, який помер у квітні цього року. Вони боялися, що вона приверне до себе всю увагу публіки, перетворивши траурний захід на шоу.

На похороні діда принц Гаррі та його батько принц Чарльз обмінялися лише парою фраз. При цьому зі своїм старшим братом принцом Вільямом Гаррі спілкувався більш активно. Зокрема, вони обговорювали відкриття пам'ятника принцеси Діани.

Меган і Гаррі також вважають, що придворні досі, вже після їх переїзду в США, намагаються їх дискредитувати, навмисно поширюючи інформацію, яка їх ганьбить.

Раніше «ФАКТИ» писали, що королева Єлизавета готується судитися з принцом Гаррі.

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